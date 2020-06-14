Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük." Kaynak: AA