Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
14.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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