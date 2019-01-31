Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Süreçleri Tüm Belediyelerde Takip Etmek İçin Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Süreçleri Tüm Belediyelerde Takip Etmek İçin Cumhurbaşkanlığı Bünyesinde...

IHAAW131846-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW131846-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız" dedi. 31.01.2019 13: 18: 46 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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