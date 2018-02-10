Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Stk'lara Oturanlar İlanihaye Burada Artık Kalamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili, yeni bir düzenlemenin yapılacağını belirterek, "Bunlar yeni bir düzenleme ile yeni bir şekil alacak. Bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STK'larla ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını belirterek, "Şehrin taşıyıcı sütunları olarak gördüğümüz STK'larımız. Bunlarla da yoğun ilişki halinde olacağız. Yeni bir hazırlık var. Bu hazırlıkla Türkiye'de odalar birliği, aynı şekilde tabipler birliği, buna benzer pek çok STK'lar kanunla kurulmuş olanlar. Bunlar yeni bir düzenleme ile yeni bir şekil alacak. Bu STK'lara oturanlar ilanihaye burada artık kalamayacak. Her düşünce grubu kendi STK'sını kurar ve o STK'sı ile yola devam eder. Daha şeffaf ve daha yayılmacı bir anlayışla STK'ların oluşması süreci başlayacak" dedi.