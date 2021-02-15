Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."
15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan