Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir.