Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sözüm toplum huzurunu, ülke güvenliğini, milli çıkarları tehdit eden herkese ve her kesime dünyayı dar edenleredir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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