Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. (7)

Erdoğan: "Millete vaat edecek hiçbir şeyi olmayanlar, ülkenin vaktini ve enerjisini kısır çekişmelere, suni gündemlere, proje aktörlere yönlendirme çabası içindedirler. Bu sinsi çırpınışların amacı, salgın sürecini geride bıraktığımızda hiç olmadığımız kadar yakınlaştığımızı göreceğimiz büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sinsi çırpınışların amacı büyük ve güçlü Türkiye'nin önünü kesmektir" - Haberler
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