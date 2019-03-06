Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimlerde İstedikleri Gibi Bir İstikrarsızlık Ortamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimlerde istedikleri gibi bir istikrarsızlık ortamı oluşturabilirlerse, hemen ardından tüm cephelerden ülkemize yeni saldırılar düzenlemeyi planlıyorlar. Söz veriyorum, bunlara asla fırsat tanımayacağız."

Kaynak: AA