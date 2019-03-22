Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimi Hiçbir Alternatife Dayalı Olmadan Sırf Kızgınlıkla veya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Seçimi Hiçbir Alternatife Dayalı Olmadan Sırf Kızgınlıkla veya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır."

Kaynak: AA
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