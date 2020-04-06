Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
06.04.2020 19:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
Erdoğan: "Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz"
Kaynak: AA