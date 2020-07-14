Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arsındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
14.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arsındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu, Türkiye'nin her türlü saldırı karşısında Azerbaycan'ın yanında olacağını söyledi.

"GERGİNLİĞİN, ERMENİSTAN'IN PERVASIZ SALDIRILARI SEBEBİYLE ÇATIŞMAYA DÖNÜŞMESİNDEN DOLAYI ENDİŞELİYİZ"

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi, Kafkaslar'da, yine yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri bu bölgede süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırıları sebebiyle çatışmaya dönüşmesinden dolayı endişeliyiz. Bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arsındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç, provokatif bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorunun çözümü ile ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkartmaktır" dedi.

"TÜM İMKANLARIMIZLA DOST VE KARDEŞ AZERBAYCAN'IN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkını, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırın karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir" diyen Erdoğan, "Bölgemizdeki ve dünyadaki tüm siyasi, diplomatik, sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Kendi toprakları içindeki siyasi, ekonomik, korona virüs salgınından kaynaklanan sağlık, alt yapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorununu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır. Ailelerinin geçimlerini sağlamak için ülkemizde çalışmakta olan onbinlerce Ermeni'nin de devletlerinin bu tutarsız davranışlarından rahatsız olduklarına inanıyorum. Bölge ülkelerinin, Ermenistan'ın Yukarı Karabağ'ı işgalinden beri süren saldırgan ve istikrarsızlığı körükleyen saldırganlıklarına karşı ilkeli ve samimi bir duruş sergilemeye devam ediyoruz. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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