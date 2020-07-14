Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

14.07.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.07.2020 21:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. (7)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum."

Erdoğan: "Yukarı Karabağ'ın işgalinden beri süren gerginliğin Ermenistan'ın pervasız ve sistematik saldırılarıyla çatışmaya dönüşmesinden endişeliyiz"

Erdoğan: "Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise. Amaç hem Yukarı Karabağ'da çözümü tıkamak hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır."

Erdoğan: "Türkiye Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

Erdoğan: "Kendi toprakları içindeki çok sayıda sorunu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içine girmesi, önce kendi halkına saygısızlıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise'

Kaynak: AA

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