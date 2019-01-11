Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Parti, Sözünün Eri Bir Partidir"
- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları...
- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Kaynak: AA