Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Parti, Sözünün Eri Bir Partidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Parti, Sözünün Eri Bir Partidir"

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA
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