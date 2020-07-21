Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledik" dedi. - ANKARA Kaynak: İHA