Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun...

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kanal İstanbul) Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne...

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri

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