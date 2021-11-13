Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun...
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
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