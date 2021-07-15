Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. (5)

Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gelecek pazartesi ve salı günleri KKTC'de olacaklarını söyledi.

Erdoğan: "Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da olmaz müsamahası da olmaz."

Erdoğan: "Her kim FETÖ, PKK veya diğer terör örgütleriyle ilgili hak, hukuk, adalet edebiyatı yapıyorsa kafasının arkasında ülkemiz ve milletimizle ilgili karanlık bir amaç vardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara hitap etti: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez hainlerin arkasında duranları da affetmez" - Haberler
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