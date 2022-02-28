Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir."

AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Mahkum, Güncel, Haberler

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