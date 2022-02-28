Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir."
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millet, darbecileri ve darbecilere destek verenleri önce sandıkta, ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel