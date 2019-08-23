Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesleği seçen gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı...

23.08.2019 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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