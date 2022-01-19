Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.
ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri