Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Aydın, Van, Güncel, Haber

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