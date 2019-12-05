05.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu küreselleşme çağında hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende olamayız. Biz NATO üyesi olarak PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere pek çok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesiyiz. Bunu da konuşmamda özellikle vurguladım" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA