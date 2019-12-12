Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır.

12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."

Kaynak: AA
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