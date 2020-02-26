Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu konuda taviz vermemiz mümkün değil

26.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib konusunda, "5 Mart itibarıyla yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. Soçi mutabakatı bu konuda neye amir ise biz gereğini istiyoruz. Bunun gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu konuda taviz vermemiz mümkün değil" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA