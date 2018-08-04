Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu Kongrelerle Birlikte İnşallah 2019 Yerel Seçimlerine Hazırlık Startını...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademe ile seçimlere hazırlığını sürdürecek ve tüm belde, ilçe, il ve büyük şehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesi Ankara Arena Spor Salonunun dışında toplanan vatandaşlara hitap etti. Ağustos'un 18'inde Genel Merkezin olağan kongresini yapacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu kongrelerle birlikte inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademe ile seçimlere hazırlığını sürdürecek ve tüm belde, ilçe, il ve büyük şehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır. Bu 16 yıllık süreçte çok ciddi emekler verdiniz. Ak kadınlar olarak çok ciddi emekleriniz var. Sizin yol arkadaşlığınızı unutamıyorum ve bu yol arkadaşlığımız hiçbir şeye benzemez. Birliğiniz beraberliğiniz dayanışmanız bizim gücümüzdür. Aramızdaki bu dayanışmayı kimsenin bozmaya gücü yetmeyecektir. Sizler seçimlerde kapı kapı dolaştınız, sizler seçimlerde partimizin gücüne güç katmanın gayreti içinde oldunuz" ifadelerini kullandı.

"Artık bu ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak"

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi bir sistem değiştirdik sizinle. Siz bunu yaptınız ve başkanlık sistemine geçtik. Başkanlık sistemi ile beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Demokrasi mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi bugüne kadar nasıl verdiysek bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Artık bu ülkede inanç özgürlüğü kavgası olmayacak. Bu ülkede artık düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü kavgası olmayacak. Herkes inancında serbest, inancını serbest yaşayacak. Fikir düşünce özgürlüğünde düşündüğünü inandığını rahatça konuşabilecek. Hepsinden öte bu ülkede başı açık, baş örtülü kavgası olmayacak. Başı örtülü kızlarımızı okullara gönderebiliyor muyduk? Ama şimdi böyle bir sorun kaldı mı? Devlet dairelerinde çalışabiliyorlar mıydı? Ama şimdi böyle bir sorun kaldı mı? Mesele bu, şimdi el ele kol kola bütün vatandaşlarımız hamd olsun geziyorlar dolaşıyorlar. Fakat bunlar yetmiyor daha iyisi olacak. Bunu da yine sizlerle yapacağız, beraber yapacağız, Ak kadınlarla beraber yapacağız."

"Rabiamızı şöyle gelin hep beraber söyleyelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Erdoğan, "Geleceğe böyle yürüyeceğiz. Kongremiz hayırlı olsun, birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Sevgimiz, saygımız daim olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Sağ olun var olun Allah yar yardımcınız olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA