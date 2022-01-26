Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25...

İhlas Haber Ajansı - Politika
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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