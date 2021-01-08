CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU İŞİN İÇİNDE TERÖRİSTLER VAR

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Harun UYANIK/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili "Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işi içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kaldırım Caddesi'nde bulunan Ömer Öztürk Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camii'nde kıldı. Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, ABD'de yaşanan son gelişmelerin sorulması üzerine, "ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır ve bizleri de şaşırtmıştır. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika ve Amerika'nın medyası, özellikle gezi olaylarında Amerika'nın siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur. Adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık net ortadayken Amerika'nın tutumu çok çok farklıydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar neyse cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük. Demokrasi açısından bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibariyle Biden'a devir teslim töreniyle Trump'ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sükuna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir salgın döneminde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika'nın da girmesi gerekir. Tabi 4 tane ölen var. Bu ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, özellikle yaralı olanlara geçmiş olsun temennilerimi de ifade etmek istiyorum" dedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİErdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili ise şunları kaydetti: "Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan. İşte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede, İstinye ve Haliç üniversitelerinde rektörlük yapmış bir hocamızdır. Bütün bunlarla beraber de yine kendi ilgi alanı içerisinde belli, gerçekten yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Yani biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği isimler içerisinden ki bana 9 isim teklif edilmiştir ve bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey'i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi'ne layık gördük. Ben Melih Bey'in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum."

AŞI ÇALIŞMALARININ TAKVİMİErdoğan, kovid-19 aşısının planlamalarının sorulması üzerine, "Aşı konusunda Çin, Almanya ve yerli olmak üzere Türkiye'nin üç kaynağı var. Şu anda Çin'den ilk parti 3 milyon olarak geldi ama bu 50 milyona kadar çıkacak. Aynı şekilde hemen hemen bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu konuda Uğur Bey ve eşiyle gerekli görüşmeleri Sağlık Bakanımız da yapıyor. Bu çalışmaları sürdürürken hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığı çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar tahsis edilmek suretiyle aşı uygulaması devam edecek. Bütün hassasiyet göz önüne alınarak bu adımlar atılıyor ve atılmaya da devam edilecek. Bir gerçeği daha özellikle vurgulamam lazım. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Bu aleyhte kampanyalara inanıyorum milletim prim vermeyecektir. Burada çünkü insanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim adamlarımızın bu konudaki açıklamaları, tavırları, her şey ortadadır. Buna saygı duymamız lazım, buna inanmamız lazım. Allah göstermesin yaşanan ölüm vakaları, hasta vakaları, bütün bunlar yaşandığında da 'Niçin ben bu aşıyı olmadım veya niçin bu aşıyı yaptırtmadım', böyle bir söz hakkı kimsede olamaz. Hastalıklarda da yine aynı durum söz konusu. Şunu göz ardı edemeyiz. Bu kadar hastanelerimizde tedbirlerimiz var değil mi? Bu kadar fiziki imkanlar, bu kadar doktorlarımız, bunlarla beraber kaldı ki doktorlarımızın içinden de ölenler, hastalananlar oldu. Bütün bu tedbirleri alacağız. Bütün bu tedbirleri aldıktan sonra da neticesine katlanacağız. Burada her şey söz konusu. Çünkü, bu Kovid vakası böyle sıradan bir vaka değil. Adeta asrın vebası. Bunun için de bizim bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa bunu yapmaya mecburuz. Şu anda biz de tüm insanlık, tüm ülkeler neyi yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Yarın ben bir devlet başkan olarak 'Ya şunu niye yapmadık veya yapmadım' dememeliyim. Bütün ekibimle, arkadaşlarımla, kabinemle yaptığımız iş budur, bunu yapıyoruz. Çünkü ben yarın milletime karşı bu sorumluluğu taşıyamam. Bu sorumluluğun bilinci içerisinde bu adımları atıyoruz ve bedeli ne olursa olsun dedik, biz bu aşıları da alacağız, ilaçları da alacağız, bunların bir kısmını ülkemizde üreteceğiz ve inşallah bunlarla beraber bu mücadeleyi, bu savaşı vereceğiz" şeklinde konuştu.

ASLITÜRK VE BAHÇELİ ZİYARETLERİCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretlerinin sorulması üzerine şunları kaydetti: "Bahçeli ile yaptığım görüşme mutat, zaman zaman Bahçeli'nin kendisini, zaman zaman da kendisi beni ziyaret eder. Ziyaretlerde, geleceğe yönelik neler yapabileceğini, şu andaki durumun değerlendirmesini, yine ağırlıklı olarak da ülkenin dünyadaki ikili ilişkileri, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele konularını Bahçeli ile etraflıca görüşürüz. Bahçeli de bu noktada, kabineye, hükümetin yaptığı çalışmalara yönelik başarı temennilerini söyler. Geçmişten bu yana tarih analizleri de yaparız. Bu konuda aramızdaki Cumhur İttifakının güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi, beraberliğimizi sürekli teyit ediyoruz. Geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de bu ittifak meselesinde yani bir seçim ittifakı mı olur veya geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken burada bu terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yani biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım. Geçenlerde biliyorsunuz Demokratik Sol Partinin Genel Başkanıyla da Külliye'de bir görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte de bu tür görüşmeler devam edecek."

KATAR AMBARGOSUErdoğan, Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılmasının konusunda ise, "Ambargonun kaldırılmasının özellikle Körfez için çok isabetli ve hayırlı oldu. Bu on yıllara dayalı, hatta akrabalık bağlarının aralarında olduğu bu insanların bu şekilde birbirlerine karşı adeta düşman kamplarına bölünmesi Körfez için olumlu bir gelişme değildi. Şu anda bunun başarılmış olması Körfez için çok çok isabetli, çok çok hayırlı bir adım olmuştur. Temenni ederiz ki bizim de Körfez işbirliği içerisinde bir konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden ihdas edilmesi, yeniden yerini alması da ayrıca bu Körfez işbirliğini daha da güçlü hale getirecektir" şeklinde konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüne ilişkin soru üzerine ise "Şu anda zaten başörtüsüyle ilgili konuda Anayasal noktada herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda başörtüsüne karşı çıkanlar Anayasa'dan bihaber. Anayasa'da ne var, ne yok, bundan bihaber. Bizler öyle adımlar attık ki şu anda gördüğünüz gibi hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin hemen her kademesinde artık görev almaya başladı. Bu Anayasa ihlaliyle değil, Anayasaya dayalı olarak bu olmaktadır. Eğer bugün bir hakim, bir savcı, bir Danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz, artık o tarih olan dönemler vardı, şimdi bunlar aşıldı. Fakat bu CHP'li zat maalesef bunlardan bihaber olduğu için kalkıp, 'Böyle bir karar verici olursa ben buna güvenemem' gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor. Çünkü bunlar partili olmuş veya geçmişte bakanlık falan yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor veya yasalar neye amir, bunlardan haberi yok. Çok dışında kalmışlar. Bundan sonraki süreçte de atılacak adımlar derken, kurumlar noktasında, birçok kurumda nasıl artık bu bayan kardeşlerimiz görev alıyorlarsa, şu anda görüyorsunuz emniyet teşkilatımızda hanım kardeşlerimiz başları örtülü olarak görev alıyor mu, alıyor. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Söylenseydi bunlar 'Olmaz öyle şey ya', derlerdi. Oldu mu? Oldu. Bunu kastettim değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ardından çevrede bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı