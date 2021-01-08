CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU İŞİN İÇİNDE TERÖRİSTLER VAR (1)

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili, "Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki kanlı kongre baskınına ilişkin "ABD tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Çünkü lafa geldiğinde demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç tüm insanlığı şoke etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Demokrasi için yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz 20 Ocak itibariyle Biden'ın devir teslim göreninde, sakin bir şekilde bu yapılacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD süküna kavuşur. Böyle salgın döneminde hassasiyetle sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde ABD'nin de girmesi gerekir. Tabii 4 ölü var. Ölenlerin ailelerine sabırlar dilerken özellikle yaralılara da geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

"ÖĞRENCİLER BU İŞİN İÇİNDE DEĞİL"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ilgili soru üzerine ise Erdoğan, "Arkadaşlar ben neden öğrencilerle görüşeyim. Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır... Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amir ise, Melih Bey de buraya atanmıştır. Geçmişine baktığımızda o da bu üniversite içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ilgi alanına göre yetişmiş olduğu alanlar vardır. ODTÜ'den itibaren tutunuz buraya kadar. Biz de YÖK'ün şahsıma teklif ettiği 9 isimden, bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Çok çok başarılı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı