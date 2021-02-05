Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu işi bir daha Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler"
05.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihangir Suiçmez