Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız" Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma...
27.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"

İSTANBUL- Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını bayram sonrasına kadar sürmeyi planlıyoruz"

"59 ayrı ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getiriyoruz. Bu vatandaşlarımızı da yurtlardaki karantina sürelerini doldurunca evlerine göndereceğiz."

"Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı konularda biz dostlarımıza destek verecek konuma ulaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hafta sonu da 1 Mayıs sebebiyle 31 ilimizde 3 gün süreyle sokağa çıkma...

Kaynak: İHA

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