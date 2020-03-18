Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.
18.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İHA