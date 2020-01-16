Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için...
Haberler » Politika » Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz.

16.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler