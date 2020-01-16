16.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."

Kaynak: AA