Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor" - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor"

AA - Güncel
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Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması...

Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı

Tanıtım filminin izlenmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor

AA - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Engelli, Kamu, Güncel, Haberler

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