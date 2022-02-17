Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu atamayla birlikte kamudaki engelli memur sayımız 66 bine ulaşmış oluyor"
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı Tanıtım filminin izlenmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması...
Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programı
Tanıtım filminin izlenmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Atanması programında konuştu. (2)