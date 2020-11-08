Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması

08.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün, bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün, bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin güçlü sanayisinin simgesi olan bir ilde Kocaeli'de sağlık altyapısının gücüne güç katan Kocaeli Şehir Hastanesinin bağlantı yolu açılış törenine katılarak kendilerini onurlandırdığı için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendilerine aşıladığı "Halka hizmet Hakka hizmet" anlayışıyla 18 yıldır süre gelen ulaştırma altyapı hamlesini güçlendirmek için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Karaismailoğlu, "Hayat ulaşınca başlar diyerek çıktığımız bu yolda, sizin liderliğiniz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ulaşım projeleriyle uzakları yakın ederek ekonomiye, sosyal ve kültürel yaşama, sanayiye, tarıma katkı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım akıcı rahat ve emniyetli olacak"

Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bugün ise bünyesinde 6 farklı hastane 1218 yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesi'nin en önemli sağlık kampüslerinden biri olan Kocaeli Şehir Hastanesine gelecek olan vatandaşlarımız için süreyi kısaltan, güvenli ve konforlu yollarımızı açıyoruz. Hepimizin iftihar ettiği dev sağlık kampüsünün bağlantı yolları, ülkemizin dört bir yanında dünya standartlarının ötesinde verilen sağlık hizmetlerinin daha çok sayıda insana ulaşmasında vesile olacak. Ülkemiz için böylesine önemli olan göz bebeğimiz Kocaeli'de, sağlık hizmetlerinin daha iyi ve daha modern şartlarda erişilebilir olması amacıyla D-605 Karayolu Solaklar Kavşağı projesi hayati önem taşıyordu. 5 kilometresi 2x2 bölünmüş yol, 2,7 kilometresi 2x1 yoldan oluşan bağlantı yolumuz kapsamında, 13 adet farklı açıklıklarda toplam 886 metre uzunluğunda köprü ve farklı kesitlerde 20 adet kutu menfez inşa ettik. Bu projeyle hem şehir içi trafik yükünü hafiflettik hem de yakıt ve zamandan tasarruf sağladık. En önemlisi ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ulaşımın akıcı rahat ve emniyetli bir şekilde yapılmasını tesis ettik. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesi trafik yoğunluğunu azaltacak"

Karaismailoğlu, Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşımı sadece kara yolu bağlantısıyla sınırlı tutmadıklarına işaret ederek, kent merkeziyle şehir hastanesini tramvay hattıyla da bağladıklarını bildirdi.

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesinin de 17 Eylül'de ihalesini gerçekleştirdiklerini kaydeden Karaismailoğlu, 30 Ekim'de de yer teslimini yaptıklarını ve çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu, 3,1 kilometre uzunluğunda olan hatta 5 istasyon bulunacağını belirterek, 50 kilometre/saat tasarım hızına sahip hattın, Otogar ve Kuruçeşme hattına da entegre edileceğini bildirdi.

Proje sayesinde, tramvay hattında günlük 39 bin ilave yolcu geleceğini anlatan Karaismailoğlu, bu sayede İzmit merkezindeki trafik yoğunluğunun da rahatlayacağını, Kocaelili vatandaşlara trafikte rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu projeyi 2022 yılının ikinci yarısında tamamlamayı ve 2 yıldan kısa bir sürede hizmete açmayı planladıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve destekleriniz için şahsım ve bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (1)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İzmir'e hareket etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İzmir'e hareket etti

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Fethiye'de denizde sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı - HaberlerSon dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar'ı kabul etti - HaberlerÇiçekdağı Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor - HaberlerKadıköy'de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı - HaberlerSiirt'te menengiç kahvesine ilgi artıyor - HaberlerAK Parti Şırnak İl Başkanı Erkan'dan HDP ve PKK'ya tepki Açıklaması - HaberlerSon dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nde temel atma ve açılış törenine katıldı Açıklaması - HaberlerSon dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz" - HaberlerSon dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü. - HaberlerSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde görev almak, ateşten bir gömlek giymek demektir" - HaberlerTürk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı - EkonomiRuhani'den yeni ABD Başkanı Biden'a çağrı: Yeni hükümet, geçmişteki hataları telafi etmek için ortaya çıkan fırsattan yararlanmalıdır - HaberlerSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır - HaberlerTrump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Madonna Halil Sezai Demet Evgar Hande Ataizi
Spor Samatta Can Bartu Ozan Tufan Tamer Tuna Fatih Terim
Daha Fazla Kasım Joe Biden Konyaspor Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'de açılış töreninde konuştu Açıklaması - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:40:13. #1.15#
title