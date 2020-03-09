CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'E GİTTİ
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Belçika, Brüksel, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

09.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:15
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BRÜKSEL'E GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.  Öte yandan Erdoğan'ın Brüksel ziyareti öncesinde kendisini bekleyen heyetle tokalaşmaması dikkat çekti. 

Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüntü dökümü: -----------------Erdoğan'ın uçağa gelişi -Uçağa binmesi-Uçağın ayrılması

 


Kaynak: DHA

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