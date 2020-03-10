Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü
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Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Belçika, Ankara, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'den Ankara'ya döndü.

10.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'den Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 01.45'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA

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