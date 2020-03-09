Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Türk vatandaşlarına hitap etti Açıklaması
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Türk vatandaşlarına hitap etti Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşmeler yapmak suretiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz.

09.03.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de Türk vatandaşlarına hitap etti Açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşmeler yapmak suretiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in davetine icabetle çalışma ziyareti gerçekleştirdiği Belçika'da Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ne geldi.

Buraya gelişinde ülkede yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, vatandaşlara hitap etti.

Soğuk havada kendisini bekleyen vatandaşlardan haklarını helal etmesini isteyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşmeler yapmak suretiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz. Sizler bizim Avrupa'da elimiz, ayağımız, gözümüz, duyan kulağımızsınız. Bizim temennimiz hep tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman bunu hiç ihmal etmeyin. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler Cumhur İttifakı'nın buradaki eli ayağı, duyan kulağısınız. Cumhur İttifakı'nı diri ve sağlam tutacağız. Durmak yok yola devam."

Erdoğan, Türk vatandaşlarını koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

"Biz tedbirleri alacağız, gerisi Allah'tan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz... Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.

Erdoğan'a vatandaşlara hitabında bazı bakanlar da eşlik etti.

Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçakta, Brüksel'de yapacağı konuşma metninin yer aldığı notları okuduğu fotoğrafı, "Brüksel yolundan... Pür gayret, pür samimiyet..." ifadeleriyle paylaştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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