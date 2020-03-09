Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de sevgi gösterileriyle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
09.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:14
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 18.00'de Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Buradan Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.
Kaynak: AA
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