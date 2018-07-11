Tarihi NATO Zirvesinde Dikkat Çeken Kare! Erdoğan Dünya Devleri ile Yan Yana

Başkan Erdoğan, 29 ülke liderinin katılımıyla başlayan NATO Zirvesi'nde yer almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'deki programa katıldı.

Brüksel Havalimanı Askeri Terminal'inden NATO'nun yeni karargahına gelişinde Erdoğan'a, makam aracında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

HULUSİ AKAR DA EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan ve Çavuşoğlu'na, NATO'ya üye ülkelerin devlet başkanlarının karargaha giriş yaptığı bölümde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Erdoğan, karargaha girişinde Türk ve yabancı basın mensuplarını selamladı.

- Erdoğan, yeni karargahtaki Türkiye temsilciliğini açtı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında, Türkiye'nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin resmi açılışını yaptı.

Erdoğan, açılış kurdelesini Çavuşoğlu ve Akar ile birlikte kesti, ardından delegasyon görevli personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, daha sonra Diplomat Restaurant'ta, devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.

DÜNYA LİDERLERİYLE YAN YANA DURDU

Erdoğan'ın hatıra fotoğrafı sırasında ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in yanında olması dikkat çekti.