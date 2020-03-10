Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Brezilya, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

10.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ceglia'nın eşi, kızı ve büyükelçilik mensuplarını taktimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

(Derya Yetim - Nurullah Geylani/İHA)

Kaynak: İHA

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