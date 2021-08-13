CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOZKURT'A GİTTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOZKURT'A GİTTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOZKURT'A GİTTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 11.00'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan buradan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine hareket etti. Burada incelemelerde bulunacak olan Erdoğan'ın, AFAD Koordinasyon toplantısına da katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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