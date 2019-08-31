Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor.
31.08.2019 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor."
Kaynak: AA