31.08.2019 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor."

Kaynak: AA