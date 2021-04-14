Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin 'Göktuğ' projesinde geliştirdiği milli füze 'Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bozdoğan', ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin 'Göktuğ' projesinde geliştirdiği milli füze 'Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tebrik ederek, 'Bozdoğan'ın hedefi tam isabetle vurduğu anın görüntüsünü de paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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