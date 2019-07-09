Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'ten ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 14.00'te Bosna Hersek'ten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 14.00'te Bosna Hersek'ten ayrıldı.
Erdoğan'ı, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'ndan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'ten ayrıldı.
Kaynak: AA
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