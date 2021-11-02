Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağı öğrenildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan aldığı tazminatı adını taşıyan üniversiteye bağışladı
Meral Akşener'in masasındaki son anketi başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Haberi Kaydet