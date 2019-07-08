Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e hareket etti.

Erdoğan'ın ziyaret kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanısıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliğinin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA