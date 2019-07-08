Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle görüştü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüşmesinden detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki resmi temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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