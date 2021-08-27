Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir ülkesidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna Hersek çok kültürlü yapısıyla güvenlik, istikrar ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz Balkan coğrafyasının kilit bir... - Haberler
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