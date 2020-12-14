Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum."
14.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı