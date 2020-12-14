Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum."

14.12.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boraltan faciasında tek parti CHP'sinin tarihimize sürdüğü utanç lekesini temizlemeyi bahşettiği için hamd ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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