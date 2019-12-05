05.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları) böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA