Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları)...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları) böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak" dedi.
05.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da (FETÖ mensupları) böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak" dedi. - LONDRA
Kaynak: İHA