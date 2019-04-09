Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin Davasına Özellikle de Kudüs'ün Statüsü ve Filistinli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin Davasına Özellikle de Kudüs'ün Statüsü ve Filistinli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et