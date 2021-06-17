Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur" - Haberler
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