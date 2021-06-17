Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık, İşbirliği Sürecinin 25 yıllık tarihine damga vuran temel ilkeler olmuştur"
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu.
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı