Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu