Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü...
AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde sulhu sükunun hakim kılınması için Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil her türlü gayreti göstermeyi sürdüreceğiz"
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel